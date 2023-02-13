Головнокомандувач ЗСУ поспілкувався з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі Крістофером Каволі.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що перемога України у війні з Росією означатиме не тільки звільнення українських територій, але й таке посилення Збройних сил, щоб Росія більше ніколи не мала можливості напасти на Україну.

Як зазначив Залужний в Telegram, напередодні засідання "Рамштайн-9", яке відбудеться 14 лютого, він поспілкувався з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі Крістофером Каволі.

В ході розмови обговорили питання постачання міжнародної військової допомоги Україні та підготовки наших підрозділів на території країн-партнерів. Головнокомандувач ЗСУ також поділився оцінками оперативної обстановки на фронті російсько-української війни і планами стосовно подальших дій.

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"Вдячний генералові Каволі за глибоке розуміння ситуації і значні зусилля з наближення нашої Перемоги, баченням якої я поділився сьогодні з моїм співрозмовником. Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, але й створення таких умов і таких Збройних сил, які не дадуть росіянам змоги будь-коли у майбутньому напасти на нашу державу", – наголосив Залужний.

"Рамштайн-9": головні новини

14 лютого в Брюсселі (Бельгія) відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-9"). У Пентагоні зазначили, що партнери зосередяться на найважливіших потребах України.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що вдев’яте очолить об’єднану команду з представників Міноборони, розвідки, Генерального штабу та наших дипломатів, яка інтенсивно працюватиме з партнерами найближчими днями. Він зазначив, що "темп надзвичайно високий".

Також міністр оголосив головні питання порядку денного засідання "Рамштайн-9". Зокрема, учасники зустрічі розглянуть питання захисту українського неба, у тому числі – через залучення авіаційної платформи, розбудови "танкової коаліції", формування запасу міцності щодо боєприпасів, тренінгових програм для українських воїнів та стабільності підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація "військового шенгену".

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