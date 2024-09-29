Експерт підкреслив, що останнім часом росіяни посилили атаки на Вугледар, оточивши з трьох боків.

У ЗСУ все ще є можливість відстояти Вугледар, за умови, що вони втримають лінію постачання на північ від міста.

Російські окупанти вже два роки намагаються взяти це місто, але багатоповерхові будинки посеред степу стали справжньою фортецею, яку успішно обороняє 72-га бригада ЗСУ, зазначив аналітик BILD Юліан Репке.

Експерт підкреслив, що останнім часом росіяни посилили атаки на Вугледар, оточивши з трьох боків, увійшли в місто з південного сходу. ЗСУ утримують єдиний шлях постачання на півночі в бік Курахового, тоді як окупанти скидають із повітря листівки з вимогою здатися. Репке назвав цей крок "допотопною пропагандистською акцією часів Другої світової".

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"У місті ще є кілька висотних будинків, які залишаються під українцями. Ці будинки висотою до 10 поверхів добре захищають їх. Проблема залишається в логістиці, у можливості її зберегти і, щоб місто не було оточене. У самому місті в ЗСУ ще залишаються можливості окопатися й оборонятися. Але на північ ситуація дуже близька до того, що росіянам вдасться перерізати постачання", - сказав аналітик.

Ситуація в районі Вугледара

Незважаючи на великі втрати, окупанти продовжуватимуть штурмувати Вугледар. Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Напередодні стало відомо про звільнення з посади командира 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців полковника Іванова. Чорних Запорожців полковника Івана Винника. Саме ця бригада тримає оборону Вугледара.

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