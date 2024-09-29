Військовий подякував побратимам за службу.

Командира 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців полковника Івана Вінніка звільнили з посади.

"Панове офіцери, сержанти, солдати! Від літа 2022 до сьогодні — я мав довгий і непростий шлях. Але він не був важким, бо долав я його не сам. Поряд була вірна й вмотивована команда.Дякую кожному та кожній за ваше терпіння, волю та сили. Дякую, що слухали, чули, говорили, пропонували. Дякую за спільну боротьбу. Дякую, що були поряд. Я це дуже ціную. Для мене честь бути частиною "Чорних Запорожців", і той зв’язок, який утворився між нами, залишиться назавжди. Вчіться. Боріться. Не опускайте рук і впевнено крокуйте до нашої Перемоги", - йдеться у зверненні командира на сторінці 72 ОМБр у Facebook.

ОК "Північ" минулого тижня повідомляло, що Вінніка призначили на вищу посаду "з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду". У командуванні наголосили, що боєць є прикладом справжнього та чесного бойового офіцера, досвідченого та людяного командира.

Відео дня

"Під його керівництвом бригада пройшла непростий шлях, проте гідно тримала визначені їй напрямки оборони. Спочатку був Бахмут, потім Вугледар, де в січні-лютому 2023 року бригада змогла відбити один із найбільших наступів за час російсько-української війни. Досвідчений, сміливий, мудрий. Береже і поважає особовий склад, незалежно від звання та посади, проте вимогливий до відповідального виконання завдань", - зазначили у ОК "Північ".

Ситуація у Вугледарі

Нещодавно Forbes писав, що навіть якщо росіяни захоплять Вугледар, ця перемога дорого їм коштуватиме. Це вже обійшлося їм у близько тисячі одиниць техніки та кількох тисяч військових. ЗСУ знищували сили противника цілими бригадами.

Генерал армії України Микола Маломуж вважає, що ЗСУ оцінюють загрози щодо ситуації у Вугледарі і розглядають два сценарії подальших дій.

"Ми маємо інформацію про його стратегію. Зрозуміло, що він намагається зараз оточити нашу 72-гу бригаду і ряд підрозділів у Вугледарі",- зазначив він.

Маломуж додав, що ЗСУ мають укріплені позиції та висоти на цьому напрямку, які дають переваги, але ворог має кількісну і вогневу перевагу.

Вас також можуть зацікавити новини: