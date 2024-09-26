На думку військового Володимира Бездітного, в армії бійці обов’язково повинні бути вмотивованими, а завдання можна знайти кожному.

Тимчасово окупований Крим буде звільнено, вважає боєць 244 батальйону 112 окремої бригади Сил ТрО Володимир Бездітний (позивний "Крим"), який пройшов шлях від піхотинця до командира роти.

Відповідаючи на запитання, чи вірить він, що Україна поверне Крим, Бездітний відповів: "Я – так, нехай це буде хороша історія. Слухайте, я реально хочу, я вірю в це. Мені кажуть: це не є можливим, ти розумієш, там сили, засоби... Ну ти носиш таку ж форму, як і я, і не віриш в нашу перемогу? Я в це вірю. І мене чомусь затягнуло на цей схід, я постійно там воюю, я вже хочу на південь. Я не люблю ходити в гори, але я готовий штурмувати кримські гори, хоча і не штурмовик".

Військовий додав, що переконаний у поверненні Криму, і що це станеться за його життя.

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"Але поки я живу, буду намагатися все для цього зробити", - акцентував Бездітний, повідомляє Укрінформ.

Також військовий розповів, що на фронт треба брати вмотивованих людей та підбирати для них завдання, які ті здатні добре виконувати. За його словами, не можна відправляти солдата, який важить понад 100 кілограмів та має певні хвороби, наприклад, на штурм, бо він помре "у дорозі".

"Ти виходиш і кожен раз починаєш пояснювати... такий-то позивний, 130 кг ваги, у нього гіпертонія, у нього передінфарктний стан, він вмотивований, але він не дійде. Ви віддасте наказ, щоб ця людина виходила на позицію? От я як людина, яка пройшла шлях від солдата до командира роти, я – не вбивця, я – командир, це завдання ця людина не може виконати", - каже військовий.

До прикладу, пояснює він, наступний боєць може важити 49 кг, він теж вмотивований, але попри те, що йому всього 22 роки, майже нічого не бачить та у нього проблеми зі шлунком. Тобто, така людина готова виконувати бойові завдання, але не як піхотинець. Тому їй потрібне інше завдання.

"Запустили якийсь проєкт по РЕБ: друже, вдягаєш окуляри, ось тобі монітор, відслідковуєш, куди, за яким маршрутом, летять FPV, все. І от наступний, так по кожному ти проходишся і виходиш на одного піхотинця, який здатен виконувати обов’язки як піхотинець. А при цьому в тебе у штаті купа людей, які рухаються, такий броунівський рух обмежено придатних по підрозділах, які отримують заробітну плату. І коли ми кажемо: ану візьмемо десять найманців – і одразу ми розуміємо, що оці двадцять чи тридцять обмежено придатних ми просто приберемо", - констатує "Крим".

За його словами, війна сьогодні – кілометрова посадка, "там сидять місяць двоє людей", а все інше – це дрони, літаки, танки тощо. Він пояснює, що раніше певні завдання у посадці треба було виконувати щонайменше взводом, десь двома десятками людей. Тепер це 3-5 людей: двоє – в посадці, двоє приходять на заміну, а все інше роблять дрони.

Думка військового Бездітного про "бусифікацію" чоловіків

Володимир Бездітний вважає, що Україні варто створити "найману" армію, зокрема, вербуючи іноземців за великі гроші. Це вигідніше, аніж витрачати гроші на "бусифікацію" невмотивованих людей, від яких на фронті немає користі. Він зауважив, що серед тих, кого "бусифікували" до війська, більшість мають погану мотивацію для боротьби з агресором, а дехто толерантно ставиться до Росії.

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