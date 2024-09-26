Головний сержант БУБпАК "Ахіллес" розповів про свою формулу життя і про те, які думки допомагають вижити на фронті.

За плечима будь-якої 40-річної людини має бути чималий багаж різного досвіду. Це підтверджує і головний сержант батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Олексій "Янгрр" Павлійчук. Він поділився думками про те, як йому вдається жити і виживати за будь-яких обставин та чи був у нього на фронті відчай.

"Я ніколи не потрапляв у такі ситуації, коли потрібно було підірвати себе гранатою. Але, гадаю, навіть у такому разі в мене не було б відчаю. У кожній ситуації потрібно зробити все, що залежить від тебе, все, на що ти здатен, а там як вийде", - заявив Павлійчук в інтерв'ю "Українській Правді".

Воїн розповів, що ще під Бахмутом у нього загострилися проблеми з колінним суглобом, тому йому доводилося користуватися великою палицею:

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Він зізнався, що йому дуже допомагає особливе сприйняття світу. Приміром, за словами, "Янгрра" найстрашнішим моментом він вважає, коли по позиції прилітають снаряди, а зробити нічого для протидії не виходить.

"Якщо ти сфокусуєшся на смерті, вона з'їсть тебе задовго до того, як ти помреш фізично. Тому я про смерть не думаю, просто готовий до неї заздалегідь", - зазначив воїн ЗСУ.

Крім того, Павлійчук заявив, що йому близький "буддистський погляд на життя" - тож різноманітні події у своєму житті він вважає миттєвостями, що потрібно жити тут і зараз і не витрачати роки на психологічні травми.

"Схожі думки є у Віктора Франкла. Він писав, що першими в німецькому концтаборі ламалися ті, хто вірив, що все скоро закінчиться. Після них - ті, хто не вірив, що це коли-небудь закінчиться. Вижили ті, хто жив і діяв "тут і зараз", фокусуючись на цих діях, без очікування того, що може або не може трапитися", - розповів головний сержант БУБПАК.

Інші історії військових

Раніше УНІАН повідомляв про десантника, який розповів, що найстрашніше на війні.

"...Два рази мою машину підбивало. Дрони вели і тоді, і "Орлани" їхні - один злітає, другий сідає, і так 24/7. Раз колеса спустило осколками, вдруге майже пряме в мотор попадання було. Танками лупило сильно, і уламків багато було. На дисках приїхав, на спущених колесах", - поділився він.

Крім того, інший військовий розкрив, що думає про цивільних у тилу. Він наголошує, що українське суспільство не ідеальне, тож тих, хто п'є каву в закладах - зрозуміти можна.

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