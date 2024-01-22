Йдеться, зокрема про молодших лейтенантів.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат підтвердив, що на борту знищених над Азовським морем літаків РФ були російські офіцери.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо підтвердженої загибелі російського пілота літака, збитого над Азовським морем, та загалом втрат особового складу серед російських пілотів.

"Я вже теж дивився в їхніх пабліках рубрику "Вєчного польота, братья", де некрологи з'являються потихеньку. Бачимо, що там і полковник є. Але передусім - молоді офіцери. Я навіть здивувався, якщо чесно, що молодші лейтенанти, лейтенанти були на бортах цих літаків", - зазначив речник.

За його словами, будь-яка втрата, навіть якщо це молодий офіцер - це значна втрата, адже молодий офіцер - це випускник військового вишу, в якому навчають п'ять років, плюс іще кілька років він практикується безпосередньо у військах і вже має бойовий досвід.

"Ми говоримо про А-50, а також про Іл-22. Адже два борти були знищені. І таким чином, це дійсно для окупантів може створювати певні незручності, певні проблеми… Літаків у них стало менше, екіпажу - теж стало менше. Від цього, безумовно, і нам краще, їхні спроможності дещо зменшилися", - сказав Ігнат.

Водночас він зауважив, що інший російський літак А-50 невдовзі знову з'явився в акваторії Азовського моря, але "не підлітав вже так близько".

"Що ближче він підлітає до нашого узбережжя, тим далі він може проводити радіолокаційну розвідку в повітряному просторі нашої держави. Тому вже так не наважується, і це добре", - зауважив речник.

Знищення російських літаків

Як повідомляв УНІАН, інформація про ліквідацію російського літака-розвідника А-50 з'явилася 14 січня. Вранці наступного дня цей факт офіційно підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Також він зауважив, що Повітряні сили завдали удару по ворожому борту Іл-22. Україна не називала зброю, якою завдала ударів по літаках.

Згодом почали з'являтися деталі про долю екіпажу і про те, кого ЗСУ могли ліквідувати. Зокрема, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомляв, що на борту А-50 міг летіти російський генерал. Він підкреслив, що це лише попередня інформація.

18 січня російські засоби масової інформації інформували, що була ліквідована ціла група окупантів. Згадувалося знищення полковника, підполковника і двох майорів. Офіційно в Росії екіпаж А-50 вважається зниклим безвісти.

Як повідомляв проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на слова дружини одного зі знищених льотчиків, командування частини, де базувалися льотчики, жалобу не оголошувало.

Військовий експерт Роман Світан перерахував щонайменше три види зброї, якою Україна могла знищити путінський "сарай з крилами" - літак А-50. Він уточнив, що поки що можна стверджувати лише про його ліквідацію. Оскільки фото з "продірявленим" Іл-22, які минулого тижня публікували російські пабліки, були фейковими.

За словами Світана, Україна має достатню кількість механізмів, як можна було знищити на такій дальності цей А-50. Серед таких механізмів військовий експерт назвав, зокрема "блукаючий Patriot" з дальністю за 150 км, який вже працює в Україні. Водночас він не виключає, що цей літак вдалося збити за рахунок ракет F-16.

Вас також можуть зацікавити новини: