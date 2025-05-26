Наразі у Білорусі є носії, але ядерних боєголовок немає і малоймовірно, що з'являться.

У Білорусі наразі немає ядерної зброї, наявні лише її носії. Про це розповів в інтерв’ю Укрінформу голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

"Носії є. Це правда. Є літаки, є ОТРК "Іскандер". Але самої ядерної зброї у Білорусі немає. Це факт", - сказав він.

Він уточнив, що ядерних боєголовок у Білорусі на даний час немає.

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"Вони облаштовують місця зберігання, готуються, будують. Лукашенко говорить, що до кінця року в них буде "Орєшнік". Але це схоже на прийняття бажаного за дійсне. На сьогодні нічого такого немає, і малоймовірно, що з’явиться", - додав голова СЗР.

Він також зазначив, що на сьогодні білоруська армія не здатна на масштабні бойові дії.

"Усе, що вони тримають біля нашого кордону – це близько двох тисяч військовослужбовців лише для того, щоб ми відволікалися. Тобто, бойовий склад невеликий, перед війною був неспроможний вести наступальні дії, і морально їхні військовослужбовці до цього не готові", - пояснив він.

Водночас Білорусь передала Росії свою техніку зі своїх складів для війни в україні, і зараз налагодила виробництво боєприпасів, яких не вистачає російській армії.

"Реактивні, ствольні – все, що потрібно для війни. Білоруський ВПК став додатком російського. Близько 80% білоруських підприємств ВПК інтегровані у російський ВПК. Це фактично одна база", - пояснив Іващенко.

Загроза з боку Білорусі

Як повідомляв раніше УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявляв, що російський диктатор Володимир Путін збирається втягнути Білорусь у війну проти України. За його словами, весною, влітку або восени РФ спробує розташувати свої війська у Білорусі та втягнути цю країну у війну.

Крім того, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомляв, що Білорусь готується отримати російські "Орєшнікі", мовляв, уже закінчують виробництво кількох пускових установок для ракет російського комплексу.

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