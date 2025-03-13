В країні налагодили виробництво пускових установок.

У Білорусі вже закінчують виробництво кількох пускових установок для ракет російського комплексу "Орєшнік".

Про це перед зустріччю з кремлівським правителем Путіним заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. За його словами, "старший брат" (так він називає Росію) ще не передав їм ці ракети:

"Ще немає "Орєшніка". Працюємо. Коли я занурився в цю проблему - Володимир Володимирович мене занурив - виявилося, що все, крім ракет, потрібно виготовляти. І ми це робимо в Білорусі".

"Орєшнік" в Білорусі

Нагадаємо, торік Путін оголосив про плани розмістити в Білорусі ракети "Орєшнік" вже в другій половині 2025 року. Тоді Лукашенко говорив про готовність розмістити на своїй території до 10 таких комплексів.

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Як повідомляв УНІАН, уперше Росія атакувала Україну "Орєшніком" 21 листопада 2024 року, під ударом опинився Дніпро. Путін тоді назвав це "відповіддю" на використання Україною американських і британських ракет.

Згодом кремлівський правитель запропонував Заходу провести "технологічний експеримент", завдавши удару по визначеній цілі в Києві, щоб перевірити ефективність західних систем протиповітряної оборони у протидії цій ракеті.

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