Це означає ескалацію війни проти України, переростання її в більші масштаби, вважає Сибіга.

Росія хоче використати північнокорейських військових як гарматне м'ясо на полі бою в Україні. Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Барта Ейде.

Він наголосив, що за інформацією наших спецслужб, розвідувальних органів, мова йде не про найманців північнокорейських, які братимуть участь у збройній агресії Росії проти України, а про "повноцінні військові підрозділи, регулярні війська Північної Кореї".

За його словами, це означає ескалацію війни проти України, переростання її в більші масштаби.

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"Це загрозлива ситуація, яка потребує твердої реакції світу. Те ж саме ми можемо говорити про постачання балістичних ракет Іраном", - наголосив Сибіга.

За його словами, це може суттєво впливати на ситуацію на полі бою, тому цьому необхідно запобігти і зупинити таку загрозу. Він наголосив на необхідності додаткових санкцій, нарощуванні військової допомоги Україні. Сибіга пояснив:

"Ми переконані, що росіяни хочуть використовувати цих північнокорейських військових як гарматне м'ясо. Вони розуміють наскільки чутливим у російському суспільстві є питання мобілізації, тому за рахунок таких втягувань інших країн у війну, вони намагаються вирішувати свої внутрішньо-політичні ситуації і знімати напругу".

При цьому він додав, що Україна вже бачила таку ситуацію на прикладі найманців із деяких країн індо-тихоокеанського регіону.

"Після того як у нас були конкретні докази участі найманців з деяких країн, ми відразу звернулися до цих столиць. До речі, були й полонені з цих країн. Ми звернулися до цих столиць, щоб припинити цю ганебну практику постачання найманців для російської загарбницької армії", - сказав міністр закордонних справУукраїни.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде висловив занепокоєння з приводу інформації щодо можливої участі військових КНДР у російсько-ураїнській війні. При цьому додав, що в такій ситуації, це є ще і свідченням того, що в Росії проблеми, якщо вона просить допомоги у Північної Кореї.

Військові з КНДР в Україні - деталі

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції після участі у засіданні Європейської Ради 17 жовтня, що офіцери з Північної Кореї, за даними розвідки, вже тренують солдатів російської загарбницької армії на окупованій території України.

Зеленський повідомив, що є інформація, що Північна Корея готує контингент, котрий готова відправити воювали проти України.

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