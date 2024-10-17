Таким чином Кремль хоче уникнути мобілізації в Росії.

Офіцери з Північної Кореї вже тренують солдатів російської загарбницької армії на окупованій території України. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції після участі у засіданні Європейської Ради.

"У нас є інформація від нашої розвідки, що, дійсно,це є велика проблема. По-перше, офіцери з Північної Кореї вже знаходяться на тимчасово окупованих територіях України і вони тренують російських солдатів. Не знаю, яка кількість офіцерів. Але, є дані розвідки, що Росія розраховує на таке підсилення, оскільки Росія не встигає з мобілізацією, забагато втрачає на полі бою", - сказав Зеленський.

Він додав, що російський диктатор Володимир Путін знає, що у російському суспільстві настрої проти мобілізації.

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"Саме тому він шукає зовнішньої підтримки. І я знаю, що є такий намір підготувати 10 тисяч солдатів з різних родів військ, наземних, сухопутних сил. Тобто, цілу бригаду. Він хоче не лише піхоту залучати, а також спеціалістів різних родів військ... І ми знаємо, що зараз Північна Корея готує контингент, щоби відправити і щоби вони воювали проти України", - наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що вже говорив про це з низкою різних лідерів, у тому числі США.

"Це вже фактично офіційно факт підтвердження того, що друга країна втягується у війну і поруч з Росією буде воювати проти України", - сказав Зеленський.

Північна Корея включилася у війну

Раніше видання The New York Times пояснила дедалі більшу залученість КНДР до підтримки війни Росії проти України тим, що Північна Корея таким чином хоче набути воєнного досвіду, бо не воювала з 1950-х років. Також вона систематично шукає можливості допомагати іншим дружнім до Пхеньяна країнам.

14 жовтня Зеленський повідомив, що Північна Корея фактично включилася у російську війну проти України. Щоправда деталей він не навів.

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