Україна має відновити кордони 24 лютого, а потім "дипломатично" повертати Крим й Донбас.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі повернення військовим шляхом територій до кордонів, що були до 24 лютого - початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, РФ сяде за стіл перемовин, тоді можна буде говорити про звільнення Криму та Донбасу.

Про це він заявив в інтерв'ю для телеканалу NOS.

"Україна точно виграє цю війну. Питання, якою ціною. І питання часу", - зазначив президент.

Він наголосив, що для нього перемогою буде відновлення територіальної цілісності абсолютно всіх територій України.

"Я не вважаю, що військовим шляхом ми можемо відновити повністю усю нашу територію. Якщо ми вирішимо йти саме таким шляхом, то ми втратимо сотні тисяч... Так, кожен українець хоче, щоб і Донбас, і Крим ми повернули військовим шляхом. Я думаю, що ми повинні як мінімум повернутися до 24-го числа, звідки ми почали, з вторгнення. І після цього ми можемо говорити про відстоювання нашої території шляхом дипломатії", - назвав план перемоги Зеленський.

На запитання, чи означає це, що Україна зможе "жити", коли Крим та Донбас перебуватимуть у руках РФ, глава держави відповів наступне:

"Ні, я маю інше на увазі. Ми можемо воювати з РФ, але не до останньої людини. Якщо їм все одно, то мені не все одно".

Зеленський впевнений, що у разі повернення на лінію кордонів 24 лютого Росія сяде за стіл перемовин.

"Ми не готові віддавати ні Крим, ні Донбас Російській Федерації. Ми ніколи їх не визнаємо", - підкреслив президент.

За його словами, президент РФ Володимир Путін вибудував таку державу, де, окрім нього, ніхто і нічого не вирішує, тому домовлятися можна лише із ним.

"Кінцева мета одна - повернути мир до нашої держави", - зазначив Зеленський.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський назвав ризики для армії України на сході.

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