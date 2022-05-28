На захоплених українських землях РФ діє за методичкою нацистів, зазначив президент України.

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на сході та окупованих територіях України.

Про це він заявив в інтерв'ю для телеканалу NOS.

"На сході України є ризики, виклики, є кроки щодо бажання з боку російської армії оточити нашу, є велике збільшення військової техніки та людей з боку РФ, є зосереджений контингент угруповання: артилерія, танки, броня, техніка", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що на окупованих територіях Росія діє за єдиною схемою - за методичкою нацистів.

"Політика, яку застосовує Росія всюди - відключення від телебачення, відключення від тієї чи іншої мережі інтернету, підключення тільки свого телебачення, і починається інформаційна війна. Після цього всю місцеву владу катують..., вони або гинуть, або спеціально для людей їх показово катували. Там Середньовіччя", - розповів він.

Також глава держави додав, що загарбники переводять школи на окупованих територіях на російську мову.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися на українську землю.

Супротивник спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім обстрілював і звичайні будинки. Пізніше ворог пішов у наступ на сході нашої держави.

На початку травня в Міноборони України повідомляли, що втрати українських Збройних сил "в рази і в рази менші, ніж втрати російських окупантів".

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