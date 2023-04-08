Росіяни частіше кидають свою техніку напризволяще, ніж українці.

З початку повномасштабної війни РФ втратила в боях не менш як 10 тисяч одиниць військової техніки. В України втрати у техніці менші втричі, йдеться в звіті ORYX.

Згідно з опублікованими даними на квітень 2023 року, російська армія втратила понад 10 тисяч одиниць військової техніки, з них 6472 знищено, 304 пошкоджено, 394 кинуто.

У тому числі 1928 танків, 2281 БМП і 12 кораблів. Це ті дані, які вдалося підтвердити шляхом OSINT-дослідження - вивченням фото і відео в мережі.

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Крім того, ЗСУ затрофеїли 2834 одиниці російської військової техніки.

В України втрати у техніці менші втричі: знищено 2030 одиниць військової техніки, пошкоджено 176, кинуто 89, захоплено російською армією всього 866 одиниць.

Втрати РФ в Україні - дані Генштабу

Втрати Росії в Україні станом на 8 квітня 2023 року зросли до 177 тисяч 680 окупантів, з них 570 ліквідовано 7 квітня.

За минулу добу російська армія також недорахувалася трьох танків (3636 в цілому); чотирьох бойових броньованих машин (всього 7020 одиниць); п'яти артилерійських систем (2727 з початку вторгнення); однієї одиниці протиповітряної оборони (всього знищено 282 засоби ППО); а також 12 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн (всього - 5599).

Крім цього, вчора ЗСУ знищили один ворожий літак (всього - 307) і сім безпілотників оперативно-тактичного рівня (сумарно - 2298).

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