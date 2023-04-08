Втрати Росії в Україні станом на 8 квітня 2023 року зросли до 177 тисяч 680 окупантів.

Захисники України за минулу добу, 7 квітня, ліквідували 570 російських загарбників. Також було знищено кілька десятків одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні втрати Росії в Україні серед особового складу з 24 лютого 2022 року й до 8 квітня 2023 року зросли до 177680 окупантів.

За минулу доба російсьська армія також недорахувалася трьох танків (3636 загалом); чотирьох бойових броньованих машин (усього 7020 одиниць); п'ятьох артилерійських систем (2727 з початку вторгнення); однієї одиниці протиповітряної оборони (загалом знищено 282 засоби ППО); а також 12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (усього - 5599).

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Окрім цього, вчора Сили оборони України знищили один ворожий літак (разом - 307) і сім безпілотників оперативно-тактичного рівня (загалом - 2298).

На додачу за весь час повномасштабного вторгнення російські загарбники втратили 533 реактивних системи залпового вогню; 292 гелікоптера; 18 кораблів і катерів; 304 одиниці спеціальної техніки. Також наші оборонці знищили 911 російських крилатих ракет.

Війна в Україні - втрати росіян

Як повідомляв УНІАН, минулої доби українські пілоти вразили потужними авіаційними бомбардуваннями районів зосередження сил та техніки армії РФ. Успішні дії Сил оборони призвели до втрати Росією штурмовика Су-25 й одразу 7 БпЛА різних типів: 3 "Орлани", 3 "Ланцети" та один "Мерлін".

Тим часом, російські опозиційні журналісти підтвердили поіменно загибель майже 20 тисяч російських солдатів, які брали участь у війні проти України. За останні два тижні цей список поповнився ще на 1665 імен, що стало новим рекордом за весь час війни. Журналісти підкреслюють, що їхні підрахунки не відображають реальний рівень втрат російської армії.

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