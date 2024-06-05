Супротивники виставляють старі баржі вздовж Керченського мосту, зазначили партизани.

Триває повномасштабна війна в Україні, і останнім часом все частіше з’являється інформація про те, що російські окупанти посилюють захист незаконно побудованого Кримського мосту, зокрема, старими баржами.

За словами начальника прес-центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитра Плетенчука, причин для застосування таких одиниць може бути декілька. Наприклад, певні ракети можна збити з курсу - вони приймуть баржі за міст.

За даними партизанського руху "АТЕШ", вороги виставляють старі баржі вздовж Керченського мосту, щоб захистити його від українських безекіпажних морських катерів тощо. Як пояснив Плетенчук в ефірі "Еспресо", окупанти раніше тримали навколо Кримського мосту понад 10 одиниць корабельно-катерного складу. Однак, за його словами, наразі росіяни бояться втратити його через можливі удари ЗСУ, та намагаються захистити шляхопровід іншими методами.

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"Вони там усюди забори ліплять, паркани, що вздовж траси, що вздовж мосту. Тобто теоретично, звісно, вони (баржі, - УНІАН) мають якось впливати на маршрут дронів, тому що таку конструкцію знищити можна. Але для цього потрібно витратити відповідно той самий дрон і скільки та баржа буде тонути, теж не зрозуміло. Тому - так, всі ці заходи покликані компенсувати корабельно-катерне угрупування навколо мосту", - сказав Плетенчук.

Він додав, що раніше навколо Кримського мосту російські загарбники тримали 10-14 одиниць корабельно-катерного складу. "Виникає закономірне питання: "Якщо ви раніше навколо мосту тримали більш як 10 одиниць корабельно-катерного складу, то що змінилося й чому ви тепер там тримаєте нуль?" Мабуть, якось треба там з води захищати. Це ж не тому, що передумали, тактику змінили. Ні. Тому що не можуть вийти в море, але компенсувати це, звісно, треба. І от вони компенсують у такий спосіб...", - сказав речник.

За його словами, йдеться, зокрема, про захист через посилення повітряної складової ворога та відповідні загородження. "Що стосується бонових, баржевих загороджень, то тут може бути кілька цілей. Дуже теоретично - вони (окупанти, - УНІАН) могли б розміщувати на них засоби, які могли б спантеличити ракету", - розповів військовий.

Він пояснив, що є певні системи наведення, зокрема, радянського часу, які можуть сприймати такі загородження за міст, коли знаходяться на підльоті до нього. За його словами, через побоювання вивести у морську акваторію корабельно-катерний склад, у противника склалася неоднозначна ситуація.

"У них така ситуація виходить цікава, коли й так погано, і так погано. І в море вивести кораблі означає, що можна їх втратити, і на базі їх тримати - виходить, що застосування немає", - сказав Плетенчук.

Він уточнив, що росіяни для виходу у Чорне море застосовують останнім часом лише підводні човни. Серед них - "Алроса", проекту "Палтус", яка не є носієм "Калібрів".

Важливі новини України про війну - сьогодні це варте уваги

За даними Bild, ЗСУ, ймовірно, готуються до того, щоб завдати нового удару по Кримському мосту. Йдеться, що наприкінці минулого тижня українська армія атакувала у Криму російські пороми "Авангард" та "Конро Трейдер". Російські джерела повідомляють, що для ударів по них використовувалася західна зброя - ракети ATACMS та Storm Shadow. При цьому російська система протиповітряної оборони Криму вкотре дала збій. Йдеться, що як мінімум один із двох поромів потонув, у корпусі другого - велика пробоїна. Обидва пороми, як зазначає військовий оглядач видання Юліан Рьопке, вже багато років курсують між російською територією та анексованим півостровом.

Як пише Bild, деякі спостерігачі вважають, що удар по поромах може бути ознакою нової атаки, що готується, на вказаний шляхопровід. Згідно з цією версією, Україна хоче зробити так, щоб Росія не могла одразу знову розраховувати на пороми як на заміну залізничному маршруту через Керченську протоку.