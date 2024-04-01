Загарбники сподіваються використати стійке, але незначне просування своїх військ у цьому секторі.

Російські окупаційні війська, ймовірно, підуть масштабний наступ наприкінці весни чи влітку. На думку аналітиків, країна-агресор може зосередити на заході Донецької області.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, противник сподівається використати стійке, але незначне просування своїх військ у цьому секторі. Українські офіційні особи нещодавно попередили, що окупанти накопичують особовий склад уздовж Харківсько-Луганського напрямку, під Бахмутом, біля Авдіївки та на заході Запорізької області. Однак в ISW переконані, що загарбники зможуть розпочати узгоджену широкомасштабну наступальну операцію лише на одному оперативному напрямку через обмеженість власних людських ресурсів і планування.

Зазначається, що ЗСУ, схоже, відбили батальйонну механізовану атаку росіян поблизу Авдіївки 30 березня. Це вперше з початку кампанії окупантів із захоплення міста наприкінці жовтня 2023 року.

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"Російські війська, у тому числі підрозділи російського 6-го танкового полку (90-та танкова дивізія, ЦВО), 30 березня кинули 36 танків і 12 БМП у висококомеханізований штурм біля Тоненького. Геолокаційні зображення, опубліковані 31 березня, показують велику кількість знищеної та пошкодженої російської бронетехніки та танків уздовж дороги на північний захід від Тоненького (на захід від Авдіївки). Український військовослужбовець заявив, що під час штурму українські сили знищили 12 російських танків і вісім БМП, і зазначив, що фронтовий удар не зміг прорвати українську лінію", - пише ISW.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у березні Чорноморський флот втратив російський сторожовий корабель "Сергей Котов", який спустили на воду лише 2022 році. Пошкоджень зазнали великі десантні кораблі "Костянтин Ольшанський", "Ямал" та "Азов", а також - розвідувальний корабель "Іван Хурс".

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж повідомляв, що за Часів Яр Донецької області тривають позиційні бої з переміщеними маневрами. Росіяни не захопили його повністю.

З початку 2024 року окупаційна армія РФ змогла просунутися в Україні майже на 100 квадратних кілометрів. З початку свого наступу, який стартував у жовтні 2023 року, вони захопили вже 505 квадратних кілометрів української землі.

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