Викладачі сподіваються, що усі їхні студенти повернуться додому живими, адже за ними - майбутнє та розбудова нашої країни.

Цьогоріч через повномасштабне вторгнення РФ до України багато студентів стали на захист країни за власним бажанням. А деякі з них примудряються навчатися у перервах між боями та складати іспити під звуки вибухів.

В сюжеті ТСН журналісти розповіли історії студентів, які пішли на фронт та продовжили навчання.

Так, студентка Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського національного університету Оксана Рубаняк отримала диплом молодшого бакалавра лише у вересні, адже у червні була в окопі на Донеччині. Держіспити вона складала у перервах між боями. Дівчина стала кулеметницею 72-ої окремої мехбригади, служба "на нулі" її не лякає. Оксана зізнається, що до потрапляння на передову вміла складати автомат та стріляти з нього.

22-річний Андрій Касьяненко, студент Харківської юридичної академії, поділився своєю історією. Каже, що на захисті рідного міста - з перших днів повномасштабного вторгнення. Володіти зброєю навчився з нуля, тепер він - гідний боєць. Та від стаціонарного навчання він не відмовився й без проблем складає іспити.

Студент Вінницького технічного університету, а нині ще - й десантник Михайло Копитко доповідь для дипломної роботи підготував на картонній коробці, адже у бліндажі іншого паперу не було. Викладачі, побачивши, в якиз умовах він "захищається", хотіли поставити оцінку автоматом, та випускник склав іспит на 4.

Викладачі сподіваються, що усі їхні студенти повернуться додому живими, адже за ними - майбутнє та розбудова нашої країни.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний просив дозволити виїзд за кордон для українських студентів.

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