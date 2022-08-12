Тепер рішення за Кабінетом міністром і, зокрема, міністром оборони Олексієм Резніковим.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний просить дозволити виїзд за кордон для українських студентів.

Про це повідомляється у Telegram нардепа від "Слуги народу" Юлії Гришиної.

За її словами, Залужний до Дня молоді зробив подарунок українським студентам.

"Сьогодні Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Це, зокрема, студенти", - зазначила вона.

Вона додала, що тепер рішення за Кабінетом міністром і, зокрема, міністром оборони Олексієм Резніковим.

Як відомо, поки студентам, аспірантам і докторантам українських вишів заборонений виїзд з країни, незважаючи на те, що вони не підлягають мобілізації.

Раніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проекти законів про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації. Воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені на 90 діб - з 23 серпня до 21 листопада.

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