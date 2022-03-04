Російські окупанти вбивають мирне населення Харкова.

Харків став одним з найбільш постраждалих від ракетних обстрілів з боку російських окупантів міст України.

Ось так 3 березня 2022 року виглядали вулиці ще зовсім недавно процвітаючого міста.

Нагадаємо, за даними ДСНС України на 3 березня 2022 року, ворог вражав своїми смертоносними бомбами, снарядами і реактивною артилерією житлові квартали і цілі населені пункти в Харківській області, цинічно вбиваючи мирне населення.

Станом на ранок 3 березня в Харківській області від ворожих обстрілів загинули 34 людини, 285 отримали поранення.

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