Харків після обстрілів окупантами / фото УНІАН (Андрій Марієнко)
Харків став одним з найбільш постраждалих від ракетних обстрілів з боку російських окупантів міст України.
Ось так 3 березня 2022 року виглядали вулиці ще зовсім недавно процвітаючого міста.
Нагадаємо, за даними ДСНС України на 3 березня 2022 року, ворог вражав своїми смертоносними бомбами, снарядами і реактивною артилерією житлові квартали і цілі населені пункти в Харківській області, цинічно вбиваючи мирне населення.
Станом на ранок 3 березня в Харківській області від ворожих обстрілів загинули 34 людини, 285 отримали поранення.
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