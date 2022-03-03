Серед поранених – 10 дітей.

Станом на ранок 3 березня в Харківській області від ворожих обстрілів загинули 34 людини, 285 отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Загалом статистика втрат серед митного населення вражає: загинуло 34 особи, 285 зазнали поранень, з них 10 дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом минулої доби, з 2 по 3 березня, ворог продовжував вражати своїми смертоносними бомбами, снарядами та реактивною артилерією житлові квартали і цілі населені пункти, цинічно вбиваючи мирне населення.

"Важким ударам піддались міста Харків, Ізюм, а також села Яківлівка та Хорошеве Харківського району. В результаті потрапляння боєприпасів в будинки та адмінбудівлі трапилось декілька десятків пожеж, на 30 з них відреагували рятувальники, працюючи, навіть, під обстрілами", - додали в ДСНС.

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