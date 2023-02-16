Представник ГУР наголосив, що ситуація на Донбасі для рашистів сьогодні в пріоритеті.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що наразі відбувається загострення ситуації на сході України. Все через те, що президент РФ Володимир Путін дав вказівку окупувати Донбас до кінця березня.

В ефірі телемарафону він запевнив, що ці терміни нічого не означають, адже нічого не вийде у російських окупантів. Український Донбас тримається, захисники боронять Бахмут.

"Основні події наразі розгортаються навколо Бахмута, Соледара. Власне, нічого не змінилося, є ось ті відчайдушні спроби окупувати Донбас... ЗСУ надзвичайно важко, адже ворог має значний підготовлений мобілізаційний резерв", - заявив Юсов.

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Він наголосив, що ситуація на Донбасі для рашистів сьогодні в пріоритеті. Можлива активізація на інших ділянках фронту, але ця - найважливіша. Втрати ворога наразі найчисельніші з початку повномасштабного вторгнення, адже вони поспішають виконати вказівки Путіна щодо наступу.

Міноборони про ситуацію на сході України

15 лютого заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про напружену ситуацію на сході держави, де триває наступ ворога і його цілодобові атаки.

За її даними, на сході в деяких штурмових загонах ПВК "Вагнер" та підрозділах 2 армійського корпусу окупантів втрати становлять до 80% особового складу.

Маляр розповіла, що тільки один начальний центр на території Ростовської області щотижня відправляє близько 500 поспіхом навчених мобілізованих, більшість з яких проходять прискорений курс підготовки від 14 до 21 доби.

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