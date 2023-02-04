Завдяки стійкості українських воїнів успіху російські окупанти не досягли.

Цього тижня російські окупанти кинули всі сили на прорив української оборони та оточення Бахмута.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, росіяни намагалися прорвати захисні рубежі біля Бахмута й на Лиманському напрямку.

"Якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту цього тижня і коротко фіналізувати, то: цього тижня російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута, розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку", - зауважила вона.

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Маляр наголосила, що завдяки стійкості українських воїнів успіху ворог не досягнув.

Війна в Україні - новини Генштабу

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти ведуть наступ на чотирьох напрямках - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. Сили оборони відбили ворожі атаки в районах 9 населених пунктів.

Минулої доби росіяни завдали 20 авіаційних і 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської та Миколаївської областей, є жертви серед цивільного населення. Крім того, росіяни понад 90 разів ударили з реактивних систем залпового вогню.

Натомість українська авіація та артилерія минулої доби потужно відпрацювали по російських окупантах. Знищено кілька БпЛА та розгромлено райони зосередження особового складу загарбників.

А втрати РФ в Україні за добу зросли на 720 загарбників, перетнувши нову психологічну позначку. Тепер загальна кількість ліквідованих російських окупантів досягла позначки в 130590 осіб.

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