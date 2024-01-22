Цивільного населення у Крохмальному вже не було, і як такого села вже немає, тому що всі будинки там практично вже знищені.

У захопленому російськими загарбниками селі Крохмальному Харківської області немає цивільних, населений пункт повністю знищений. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України, підполковник Володимир Фітьо.

"Це є малесеньке таке село, де до широкомасштабного вторгнення РФ мешкало 45 людей. Це село повністю знищено, відповідно там живого місця немає. І залишатися нашим захисникам боронити якісь розвалини вже не було можливості, це б ставило під загрозу їхні життя. Для цього було обладнані кращі позиції, більш захищені, куди вони перемістилися", - заявив Фітьо.

За його словами, цивільного населення у Крохмальному вже не було, і як такого села вже немає, тому що всі будинки там практично вже знищені.

Він поінформував, що відхід на нові позиції дає змогу українським військовим "атакувати за кращої нагоди".

Водночас, самі російські сили у Крохмальному, як заявив речник Командування Сухопутних військ ЗСУ, перебувають "не в найкращих позиціях".

"Ворог не в хороших умовах там знаходиться, під постійними обстрілами. І наші захисники знаходяться в активній обороні, а це дає можливості за кращої нагоди переходити до атакувальних дій, а також покращувати своє тактичне становище. Тому з цього не варто робити якоїсь трагедії. Бо це рішення в першу чергу спрямоване на збереження життя українських військовослужбовців. А територію ми, звичайно, звільнимо, росіян всіх проженемо. У цьому Крохмальному в них там вже "дуже весела" нічка була. Тому, думаю, що бажання в них ще кудись іти зменшилось автоматично", – розповів Фітьо.

Захоплення Крохмального - деталі

Як йдеться у звіті Інституту з вивчення війни (ISW) від 21 січня, російські окупанти просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна і захопили село Крохмальне за 20 км на північний захід від Сватового.

Раніше Фітьо запевнив, що захоплення окупантами населеного пункту Крохмальне на Харківщині не становить загрози для сусідніх підрозділів.

"Крохмальне - це населений пункт, у якому до широкомасштабної війни проживало 45 осіб, це, мабуть, 5 будинків. І ці будинки були зруйновані окупантами. Наша основна мета - уберегти життя українських захисників, їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу запасні позиції, де вони зараз тримають оборону. Якихось загроз для сусідніх підрозділів це не несе. І я думаю, що те, що відбулось, це тимчасове явище, тому що лінія фронту щоденно зміщується", - сказав він.

Фітьо додав, що Крохмальне раніше було окупованою територією і його відбили під час Харківського наступу.

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