За словами Олексія Гетьмана, декілька ліній оборони мають бути з'єднані між собою.

Якби Україна побудувала лінію оборони так, як це зробили російські окупанти, "це було б дуже непогано". Про це в інтерв'ю Еспресо сказав ветеран російсько-української війни, майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман.

У цьому контексті він нагадав так звану "лінію Суровікіна".

"Вона якраз була побудована з точки зору інженерної військової справи доволі грамотно. Тому давайте будемо, як кажуть, справедливими. Якби ми побудували так, як побудували росіяни, то це було б дуже непогано", - зазначив військовий. Відео дня

За його словами, це мають бути і місця для артилерії, і капсули збереження життя при масованому обстрілі, куди люди можуть заховатися.

"Це мають бути бліндажі дво-, а краще триповерхові, щоб на нижніх поверхах можна було щось зберігати, наприклад, снаряди, набої, медикаменти, їжу - все необхідне, щоб довго тримати оборону. Тобто щоб бійці були майже невразливі під час ворожих обстрілів", - пояснив Гетьман.

Крім того, він вважає, що між першою та другою, другою та третьою лініями оборони, а особливо після третьої мають бути побудовані так звані "рокадні дороги", по яких можна було б швидко пересуватися, якщо на якійсь ділянці ворог посилить свої наступальні дії.

"Таку дорогу може і трактор прокласти, проїхавшись певним маршрутом. Звісно, ці дороги мають бути з'єднані одними ходами між собою, тобто перша з другою, друга з третьою. Обов'язково має бути налагоджена система дротового зв'язку, бо його не можна заглушити РЕБами, він не вразливий, перебити можна тільки кабель. Також має бути декілька ліній так званої "польовки", які мають бути протягнуті для того, щоб був постійний зв'язок між підрозділами. І, звісно, це так звані доти, тобто базові вогневі позиції, які можна порівняти з фортецею, як башта на фортеці, тобто та сама логіка оборонних споруд", - наголосив ветеран.

За його словами, якщо все так побудовано, то прорватися доволі важко, особливо якщо заміновано перед першою лінією оборони.

"Декілька ліній оборони мають бути між собою з'єднані, позиції для артилерії, позиції, де можна ховатися при масованому обстрілі й так далі. Тобто це так має бути побудовано", - резюмував Гетьман.

Ситуація на фронті - останні новини

Україна таємно перекинула бригади під Харків перед російським наступом. Про це повідомляє Sky News. За даними видання, ще до того, як окупанти здійснили другу спробу прорватися до міста, їхні скупчення біля кордону почала обстрілювати артилерія.

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