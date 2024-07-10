"Мінусовано", зокрема, ще 36 ворожих артилерійських систем, поділився Генштаб ЗСУ.

В Україні загальні втрати Росії у живій силі за добу зросли на 1100 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначає, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 10.07.24 становлять близько 554510 загарбників. Крім того, ліквідовано ще 51 ворожий дрон оперативно-тактичного рівня і три засоби протиповітряної оборони.

Крім того знищено:

танків - 8180 (+2);

бойових броньованих машин - 15715 (+11);

артилерійських систем - 15051 (+36);

автомобільної техніки та автоцистерн - 20269 (+57);

спеціальної техніки 2531 (+15).

З початку повномасштабного вторгнення знищено РСЗВ супротивника - 1115 одиниць, літаків - 361, вертольотів - 326, крилатих ракет - 2389, кораблів/катерів - 28, підводних човнів - 1.

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Нагадаємо, втрати ворога на 9 липня 2024 року на українській землі становили 553 410 супротивників.

Як повідомляв УНІАН, бійці Сил спеціальних операцій знищили 15 човнів росіян у Херсонській області. Під час ведення розвідки наші воїни виявили 15 російських човнів різного типу. По ворожих плавзасобах відпрацювали дрони із системою скидання. Жоден із них більше не перевезе російських військових.

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