Українська сторона продовжує перехоплювати ініціативу на полі бою, зазначив американський міністр.

Триває війна в Україні, і Росія зазнає величезних втрат через імперські фантазії диктатора Володимира Путіна.

За увесь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну вбито або поранено близько 350 тисяч російських солдатів. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-24"), яке відбувається на авіабазі в Німеччині.

Міністр оборони США запевнив, що "коаліція з близько 50 країн доброї волі залишається об'єднаною і твердою" на підтримку України". "І сьогодні ми докладатимемо навіть ще більше зусиль, аби збільшити нашу підтримку для України", - сказав Остін.

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Він додав, що сьогодні зустріч у форматі "Рамштайн" відбувається у динамічний момент. "Україна продовжує перехоплювати ініціативу на полі бою. Українські війська зараз проводять операцію у російській Курській області. Армія агресії Кремля зараз перебуває в обороні на власних теренах. Але ми знаємо, що злоба Путіна глибоко простягається. Москва продовжує свій наступ на сході України, і особливо довкола Покровська. Путін передислоковує свої війська на Курщину. Кремль продовжує бомбардувати українські міста і робити мішенню українське цивільне населення. Це обурює", - зазначив Остін.

При цьому, як додав міністр оборони США, "Росія зазнає величезних втрат через імперські фантазії Володимира Путіна". Зокрема, за його даними, більше ніж 350 тисяч російських військових було вбито та поранено з того моменту, як Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. З 24 лютого 2022 року українські Збройні сили України потопили, знищили чи пошкодили 32 російських кораблі. Українці змусили росіян вивести усі найважливіші кораблі з Криму. Чиновник сказав, що українці також знищили 97 російських бойових літаків.

Які втрати ворога в Україні на 6 вересня 2024 року - що повідомлялося

Сьогодні, 6 вересня, у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ було сказано, що з 24 лютого 2024 року знешкоджено близько 622 тисячі 720 російських загарбників, у тому числі 1170 за минулу добу. Також було сказано про знищення 368 російських літаків та 328 гелікоптерів. Знищено було 28 кораблів і катерів і один підводний човен.

Варто зазначити, що українські воїни, зокрема, потопили флагман Чорноморського флоту Росії - ракетний крейсер "Москва".

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