Ще понад тисяча окупантів 'вигоріли на роботі': Генштаб оновив втрати ворога

Російсько-українська війна триває й Сили оборони протягом минулої доби ліквідували 1170 загарбників, повідомляє Генштаб.
Загалом же, з початку повномасштабної війни окупанти втратили в Україні 622 720 своїх військових. Також, українські захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки, зокрема:
- танків ‒ 8 631 (+7);
- бойових броньованих машин ‒ 16 878 (+9);
- артилерійських систем – 17 745 (+20);
- РСЗВ – 1 178 (+1);
- засоби ППО ‒ 941 (+1);
- літаків – 368 (+0);
- гелікоптерів – 328 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 732 (+74);
- крилаті ракети ‒ 2 587 (+0);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0);
- підводні човни - 1 (+0).
Також, українські захисники перетворили на брухт 24 116 (+72) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 3 037 (+13) одиниць спеціальної техніки.
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За даними DeepState, Сили оборони України змогли відновити позиції в декількох місцях на сході. Йдеться про позиції у Нью-Йорку, Неліпівці Донецької області та біля Липців Харківської області.
Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що російські загарбники значно активізували свої наступи в районі Вугледара і поки що досягли незначних тактичних успіхів у цьому районі. Ворог хоче посилити тиск на Сили оборони та створити умови для подальших успіхів на Покровському напрямку.