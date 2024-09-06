Ще понад тисяча окупантів 'вигоріли на роботі': Генштаб оновив втрати ворога

Також було знищено десятки одиниць ворожої техніки.

Російсько-українська війна триває й Сили оборони протягом минулої доби ліквідували 1170 загарбників, повідомляє Генштаб.

Загалом же, з початку повномасштабної війни окупанти втратили в Україні 622 720 своїх військових. Також, українські захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки, зокрема:

танків ‒ 8 631 (+7);

бойових броньованих машин ‒ 16 878 (+9);

артилерійських систем – 17 745 (+20);

РСЗВ – 1 178 (+1);

засоби ППО ‒ 941 (+1);

літаків – 368 (+0);

гелікоптерів – 328 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 732 (+74);

крилаті ракети ‒ 2 587 (+0);

кораблі /катери ‒ 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0).

Також, українські захисники перетворили на брухт 24 116 (+72) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 3 037 (+13) одиниць спеціальної техніки.

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За даними DeepState, Сили оборони України змогли відновити позиції в декількох місцях на сході. Йдеться про позиції у Нью-Йорку, Неліпівці Донецької області та біля Липців Харківської області.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що російські загарбники значно активізували свої наступи в районі Вугледара і поки що досягли незначних тактичних успіхів у цьому районі. Ворог хоче посилити тиск на Сили оборони та створити умови для подальших успіхів на Покровському напрямку.

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