При перевантаженнях вага бронежилета збільшується в рази і може призвести до травмування : пояснив чому льотчики його не вдягають.

При бойовому вильоту пілот винищувача вдягається так, щоб якнайкраще перенести перевантаження і уникнути травмування при необхідності катапультування.

Про це розповів український пілот винищувача Андрій військовому телебаченню України "Армія TV".

"Передбачено клімат-контроль, який дає можливість виставляти комфортну температуру, але під час великих фізичних навантажень тіло трохи пітніє. Маска, в середині якої мікрофон, потрібна для того, щоб вести переговори з командними пунктами, з іншими літаками. Також вона потрібна для того, щоб підчас перевантажень подавався кисень і тоді льотчик дихає чистим киснем, щоб не знепритомніти. У вухах є гарнітура, щоб чути звук. На очі опускається скло, щоб сонце не сліпило. Льотчики користуються ним часто, бо під час ведення бойових дій можуть збити і це не дає сильному потоку повітря потрапляти в очі", - розповів пілот.

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Він уточнив, що шолом не важкий, але при перевантаженнях він стає важчим і досить часто є крепатура шиї після вилотів.

Бойовий пілот зазначив, що винищувачі відрізняються від транспортних та цивільних літаків. "Задачі, які ми виконуємо, з великим перевантаженнями. Ти виконуєш певні маневри і в тебе є перевантаження. Середньостатистичне перевантаження 6-7 одиниць, коли ми літаємо на певні бойові задачі. Тому кожний льотчик використовує протиперевантажувальний костюм, зокрема, штани, які він одягає і приєднує до літака. Коли є перевантаження, то костюм надувається і передавлює м’язи, тоді кров не відходить з голови вниз. Тому пілот може витримувати більші перевантаження, коли працює на межі фізичних можливостей", - зазначив він.

Андрій розповів, що у льотчика є комбінезон, який не горить і захищає тіло від термоопіків. За його словами, необхідно використовувати суцільний комбінезон, щоб при катапультуванні штани не злетіли. Він зазначив, що після катапультування дуже багато льотчиків отримують компресійний перелом хребта і дуже висока ймовірність пошкодження спини.

При цьому пілот розповів, що льотчики не вдягають бронежилет, бо при катапультуванні він додасть зайву вагу, а це навантаження на хребет. "Наприклад при катапультуванні льотчик відчуває перевантаження 20-25 одиниць. Зрозуміло, що якщо бронежилет буде важити, наприклад, кілограм, то під час катапультування вага зросте до 25 кг, а при вазі 10 кг його вага збільшиться до 250 кг. А це навантаження на спину, яке може призвести до її травмування, тому немає ніякого сенсу його вдягати", - поясниввін.

Андрій зазначив, що у пілотів є зброя. "Хтось використовує штатну зброю. Я особисто літаю з нагородною зброєю – це Beretta з двома магазинами. Звичайно, що при катапультуванні навіть на ворожій території це буде не занадто розумно вести бій з противником, в якого є автомат, гвинтівки, кулемети. Зрозуміло, що пістолетом я відстрілюватися не буду. Але різні випадки бувають, тому зброя необхідна", - додав він.

Пілот також вдягає поплавки – це спеціальний пристрій на випадок катапультування і приземлення у воду. Він автоматично спрацьовує або льотчик сам приводить його в дію. Це дозволяє утримувати голову над водою навіть коли пілот непритомний.

Рукавички у пілота не горять і коли пініють руки, то вони не дають можливості їм ковзати по ручці.

"Є ще індивідуальний набір в пілота – в когось аптечка, зарядка до гаджетів, турнікети, обезболюючі, ніж. Особисто я ще поклав футболку, бо часто здійснюєш посадку на інших оперативних аеродромах і немає можливості повернутися додому в день вильоту. Також там є туалет – все буває в повітрі. Його не потрібно завчасно вдягати. В середині є сербент, як в памперсах, який поглинає все, що потрібно і після використання його можна запакувати і після польоту викинути в смітник", - розповів пілот.

Андрій додав, що на борту також є спеціальна капсула, призначена для фарбування води навколо пілота, щоб його скоріше помітили. Зазвичай це капсула з червоною фарбою. "Є упаковка цукерок, щоб пілот міг поповнити свою енергію", - додав він.

Українські пілоти на війні

Завдяки професіоналізму, сміливості та переходу на стандарти НАТО українському пілоту вдалося ефективно використати усі можливості винищувача F-16 та встановити рекорд зі збиття ракет за один виліт.

Авіаційний експерт і заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський сказав, що це є підтвердженням того, що українські пілоти переходять на стандарти НАТО, тому є такі ситуації, коли рішення про виконання бойового завдання залишається за пілотом

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