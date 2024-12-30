"Вікінг" зауважує, що перші польоти були "без усвідомлення, що це війна".

Якби авіація російських окупантів зайшла і працювала вільно, то "все було б зовсім по-іншому".

Про це в інтерв’ю, опублікованому на YouTube-каналі Повітряних сил ЗСУ, розповів "Вікінґ", пілот винищувача Су-27, 39-та бригада тактичної авіації Повітряного командування "Центр".

Він розповів, що початок повномасштабної війни РФ проти України зустрів у льотно-оздоровчому комплексі. "Як я добирався до Житомира - це була цікава історія. Я дістався до метро в Києві, доїхав до станції "Житомирська" і все стояло. Не було ні як доїхати, я в цивільному одязі. І я пішов пішки. Я боявся пропустити війну... Я пройшов десь 40-45 км від Києва", - сказав "Вікінг".

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Далі він за допомогою поліції дістався Житомира і "вже зранку почав виконувати бойові завдання". "Перші вильоти були в район Києва. Спочатку вдень, потім вночі. Перші польоти також були без усвідомлення, що це війна. Таке відчуття, що це сон і це має закінчитися", - поділився льотчик.

"Вікінг" додав, що "ми не дали їм зайти сюди, якби їхня авіація сюди зайшла і працювала вільно, все було б зовсім по-іншому". "А поки ми були, навіть наші невеликі дальності пусків - усе одно ми щось намагалися, ми пускали, ми їх стримували, відбивали ці напади", - сказав він.

Пілот розповів, що кожну ніч майже кожен льотчик робив по два, а іноді й по три вильоти. "Це по 1,5 години. Вночі, повітряний бій. Це було дуже важко", - зазначив "Вікінг" і додав, що одного разу за один його виліт росіяни здійснили по ньому шість пусків - чотири з авіації та два з землі.

Він також розповів, що мав позитивні враження від першого застосування західних бомб та ракет, а також від першого збиття ворожого безпілотника.

Інші новини про українських пілотів

Раніше у ПС ЗСУ наголосили, що інформація про начебто взяття в полон українського пілота у Курській області Росії є фейковою.

У Повітряних силах нагадали, що російські пропагандистські медіа поширили інформацію про те, що начебто у Курській області здався в полон український льотчик. У ПС ЗСУ підкреслили, що це фейк, і всі українські льотчики продовжують виконувати завдання із захисту країни.

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