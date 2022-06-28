У Львівській області, зокрема, налагоджують взаємодію з Волинню.

Львівська область готується до ймовірної атаки з Білорусі, зокрема, створюються додаткові оборонні, а також інженерні мережі.

Проводиться налагодження взаємодії з Волинською областю, яка безпосередньо межує з білоруською територією, розповів на брифінгу перший заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик.

За словами чиновника, завдання львівської влади - до всього бути готовою, і ця готовність є.

"...Але перш за все потрібно бути готовими до посилення ракетних і авіаційних ударів з північного напрямку", - попередив він.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію, зокрема, з Білорусі. Також з білоруської території не раз обстрілювали нашу землю.

28 червня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що в Гомельській області Білорусі з цього дня і до 16 липня заплановано проведення військових зборів з військовозобов'язаними, і можливі провокації.

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