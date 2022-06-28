У Генштабі не виключають проведення демонстративних і провокаційних дій підрозділами збройних сил Білорусі.

У період з 28 червня по 16 липня у Гомельської області Республіки Білорусь заплановано проведення військових зборів з військовозобов’язаними.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"На Волинському та Поліському напрямках триває нарощування системи інженерного обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області. У період з 28 червня по 16 липня поточного року у Жлобинському районі Гомельської області заплановано проведення військових зборів з військовозобов’язаними", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі не виключають проведення демонстративних і провокаційних дій підрозділами збройних сил Білорусі в прикордонних з Україною районах та ведення розвідки з метою уточнення позицій і характеру діяльності наших військ.

"На Сіверському напрямку з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України противник утримує до трьох батальйонних тактичних груп в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Здійснив артилерійські обстріли у районах населених пунктів Тур’я, Краснопілля, Хмелівка і Попівка на Сумщині та села Гірськ Чернігівської області", - мовиться також у зведенні Генерального штабу.

Раніше повідомлялося, що до 6 батальйонів збройних сил Білорусі посилюються на білорусько-українському кордоні та намагаються вести повітряну розвідку у прикордонних з Україною і Польщею районах.

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