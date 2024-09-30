Представник ТЦК рекомендує всім військовозобов’язаним пройти певний вишкіл, який згодиться в армії.

Кожному з військовозобов’язаних, зокрема й тим, хто має право на відстрочку, треба бути готовим до мобілізації. Про це в інтерв’ю "Західному кур’єру" заявив т.в.о. заступника начальника Івано-Франківського ОТЦК та СП Андрій Мороз.

"В мобілізації немає нічого страшного. До неї треба бути готовим. Я рекомендую кожному, навіть тим, хто має право на відстрочку, все одно пройти курс керування дронами чи навчання з тактичної медицини. Чи пройти інший вишкіл, який згодиться в армії. Кожному з військовозобов’язаних треба бути готовим, що прийде час і його мобілізують. Треба це спокійно сприймати", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, як на якість роботи працівників ТЦК впливає недовіра та опір з боку суспільства, Мороз сказав: "Найбільш кричущі напади на наших співробітників мали місце у Ворохті, Крихівцях, Верховині. Ці факти просто неприпустимі, тому що в більшості випадків оповіщення військовозобов’язаних здійснюють військовослужбовці, які є учасниками бойових дій і після поранення чи набутих хвороб не можуть продовжувати нести військову службу в своїх підрозділах. Але люди не звертають уваги ані на ампутації чи інші фізичні вади, провокують наших працівників, проявляють фізичну агресію. Військових у нас поважають чомусь тільки тоді, коли вони на передовій. Тоді вони потрібні, тоді вони герої. А в тилу, попри всі заслуги, вони отримують несприйняття, вороже ставлення і рукоприкладство. Яка у цих воїнів може бути мотивація до роботи і в цілому психоемоційний стан?".

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За його словами, працівники ТЦК виконують свої посадові обов’язки, які на них поклало керівництво держави, і вони мусять проводити мобілізацію, оскільки без неї неможливо завершити війну.

"В лавах ЗСУ постійно потрібне поповнення. Плюс ми формуємо нові військові частини, які отримують західні зразки озброєння, а військовозобов’язані проходять навчання закордоном. Тому ми постійно проводимо роз’яснювальну роботу серед населення, що мобілізація це не страшно, це потрібно. Всі військовозобов’язані мають виконати свій громадянський обов’язок. Навіть ті, хто сьогодні має право на відстрочку, мають розуміти, що може настати день, коли їм доведеться піти в ЗСУ", - підкреслив працівник ТЦК.

Мороз також зауважив, що по кожному з фактів нападу на працівників ОТЦК порушуються кримінальні провадження. Всі матеріали подаються до органів Нацполіції та СБУ.

"Кожен випадок дуже детально розглядається. Жоден вчинок не залишиться безкарним. Всі винні будуть притягнуті до відповідальності. Як тільки будуть винесені відповідні рішення суду, ми публічно про це повідомимо. Наразі, за моєю інформацію, тривають розслідування, формується доказова база. Окремі особи перебувають під вартою", - поінформував він.

Посадовець ТЦК додав, що конфлікти за участю їхніх співробітників негативно впливають на бажання людей долучатися до армії.

"Тому на всіх інструктажах, які ми проводимо для наших працівників кожен ранок і кожен вечір, наголошуємо на правовому порядку дій в тій чи іншій ситуації. Щодо виявлення фактів корупції в ТЦК, то, звісно, це неприпустимо. З цим явищем ми також боремося. Всі винні будуть покарані", - запевнив Мороз.

Він також заявив, що підходи до роботи з огляду на те, що працівники ТЦК постійно наражаються на небезпеку, змінювати не планують.

"Єдине, зараз більшість груп оповіщення працює разом з представниками поліції. Тому будь-які порушення одразу фіксуються", - пояснив Мороз.

Мобілізація в Україні – останні новини

Тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і СП Андрій Мороз заявив, що військовозобов'язані українці, які не оновили свої військово-облікові дані або не мають військово-облікових документів, є порушниками військового обліку.

За його словами, такі люди перебувають у розшуку поліції. Правоохоронці виявляють їх та притягують до адмінвідповідальності. Потім у ТЦК актуалізують дані людини, і якщо вона підлягає призову та мобілізації, то автоматично проходить військово-лікарську комісію. Якщо стан здоров’я людини дозволяє їй проходити військову службу і вона не має права на відстрочку, то для неї одразу визначається навчальний центр і в подальшому підрозділ, де вона буде нести службу.

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