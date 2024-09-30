Представник ТЦК стверджує, що порушниками військового обліку є також ті військовозобов'язані, які не мають військово-облікових документів.

Військовозобов'язані українці, які не оновили свої військово-облікові дані або не мають військово-облікових документів, являються порушниками військового обліку. Про це заявив тимчасового виконувачий обов'язки заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і СП Андрій Мороз інтерв’ю "Західному кур'єру".

За його словами, такі люди перебувають у розшуку поліції. Він розповів, що залишаються ті військовозобов'язані, які не оновили свої військово-облікові дані. Тому, за його словами, вони автоматично стали порушниками військового обліку і їм загрожує адміністративна відповідальність. Мороз пояснив:

"Ці громадяни перебувають у розшуку поліції. Наші співробітники кожного дня їх виявляють під час заходів з оповіщення і передають поліції".

Він стверджує, що порушниками військового обліку є також ті військовозобов'язані, які не мають військово-облікових документів.

"Ті, хто має військово-облікові документи невстановленого зразка - також порушники. Таких людей багато. Всі вони перебувають у розшуку і щоденно виявляються нашими працівниками. Ми передаємо їх представникам поліції, їх притягують до адмінвідповідальності", - розповів Мороз.

За його словами, потім у ТЦК актуалізують всі дані людини, і якщо вона підлягає призову та мобілізації, то автоматично проходить військово-лікарську комісію.

"Якщо стан здоров’я людини дозволяє їй проходити військову службу і вона не має права на відстрочку, то для неї відразу визначається навчальний центр і в подальшому підрозділ, де вона буде нести службу", - сказав він.

Тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника Івано-Франківського ТЦК стверджує, що закон про мобілізацію спростив роботу ТЦК.

"Найкорисніша новація – це, звичайно, оновлення військово-облікових даних. Тепер ми маємо актуальні дані про військовозобов’язаних, їх місце реєстрації, номер телефону. Адже багато осіб зареєстровані були за однією адресою, а проживали за іншою. Таким чином ми не могли вручити цим військовозобов’язаним повістки, бо не знали їхнього місця перебування", - хазначив Мороз.

Він вважає, що зміни у законодавстві дали можливість ТЦК і СП зібрати актуальні дані про військовозобов’язаних і внести їх в систему "Оберіг".

"Тепер ми розуміємо, де людина живе, як з нею можна зв’язатися, де вона працює", - додав Мороз.

Мобілізація в Україні - останні новини

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають чимало повноважень, при цьому потенційні призовники мають обмаль інформації щодо своїх прав. Про це сказав адвокат Сергій Савинський.

За його словами, ТЦК і СП в Україні під час війни уповноважені, зокрема, виконувати рішення призовних комісій щодо направлення громадян України для проходження базової військової служби - за сприяння місцевих держадміністрацій та виконавчих органів міських рад.

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