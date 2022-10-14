За словами головнокомандувача, українці поховали міф про непереможність російської армії.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний у День захисників і захисниць України наголошує, що українці зупинили ворожу навалу і повертають своє.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Залужний зауважив, що зима 2022 року - це вже частина світової історії.

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"Ми витримали потужний ворожий удар. Показали, що значить бути українцем, мати сміливість боротися за свою свободу. У жорстоких боях, під сталевим дощем російських снарядів ми тримались за кожний клаптик своєї землі. Зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії. А тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас", - наголосив він.

Головнокомандувач додав, що українців обрали шлях воїнів і йдуть вперед, а увесь світ "захоплено і з надією дивиться на нас".

"Вітаю зі святом і дякую за службу! Разом до Перемоги! Слава Україні!", - написав Залужний.

День захисників і захисниць України: що це за свято

Державне свято Дня захисника України, яке відзначається 14 жовтня, у 2014 році запровадив своїм указом тодішній президент України Петро Порошенко. Водночас він скасував святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, який в СРСР був Днем Радянської армії та Військово-морського флоту.

14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала День захисника України на День захисників і захисниць України.

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