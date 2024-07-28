З полігону під Бєлгородом втекли дві групи зеків-окупантів

В'язні тікали двома групами впродовж двох днів.

Дев'ять зеків-окупантів втекли з полігону у Бєлгородській області РФ.

Як повідомляє місцеве видання "Пепел", шість ув'язнених втекли з полігону у Корочанському районі у п'ятницю, 26 липня. Ще троє втекли в суботу, 27 липня.

Згідно з орієнтуванням, один із в'язнів сидів за вбивство, другий - за завдання тяжких тілесних, третій - за незаконне позбавлення волі. Інші сиділи за м'якшими статтями.

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Як повідомляв УНІАН, Сили оборони вдарили по полігону російських загарбників у тимчасово окупованому Луганську.

ЗСУ вдарили по тиловому полігону у суботу, 27 липня. Там розміщувалися військовослужбовці 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії ЗС РФ (в/ч 22316, Єкатеринбург).

"Військовослужбовці проводили шикування перед відправкою на підкріплення передових позицій 228 мсп у район н.п. Камінь. Удар завдано із застосуванням балістичних ракет типу "ATACMS", - пишуть пропагандисти.

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