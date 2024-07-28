Майже два десятки окупантів загинуло внаслідок ударів по полігону.

Сили оборони вдарили по полігону російських загарбників у тимчасово окупованому Луганську.

Як повідомляє російський Телеграм-канал "Досьє шпіона", пов'язаний зі спецслужбами, ЗСУ вдарили по тиловому полігону у суботу, 27 липня. Там розміщувалися військовослужбовці 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії ЗС РФ (в/ч 22316, Єкатеринбург).

"Військовослужбовці проводили шикування перед відправкою на підкріплення передових позицій 228 мсп у район н.п. Камінь. Удар завдано із застосуванням балістичних ракет типу "ATACMS", - пише канал.

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За даними авторів каналу, станом на вечір суботи втрати росіян склали:

19 – загиблих;

71 – поранених.

Яка ситуація на Луганщині - останні новини

Як раніше писав УНІАН, Луганщина окупована на 95%, на вільній території проживають 45 осіб. Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор заявив, що в області залишаються переважно літні люди.

"Ситуація важка. На цих 5% у нас залишаються 45 людей. І навіть після смертей сусідів не всі поспішають виїжджати. Минулого тижня лише четверо погодилися на евакуацію. Через те, що росіяни окупували майже всю область, вони мають великий вибір у зброї для ураження по тій частині, яку ми звільнили", – розповів він.

Також УНІАН повідомляв, що у Луганську в породіль забиратимуть новонароджених в разі відсутності паспорта РФ.

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