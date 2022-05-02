Він переконаний, що у війні відбудеться перелом.

Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данилов вважає, що мирного договору з Росією не може бути - можлива тільки капітуляція РФ.

Про це він заявив в ефірі телемарафону #UAразом.

За його словами, війна не закінчиться швидко і перелом ще не стався, проте обов'язково відбудеться, враховуючи обсяги допомоги Україні.

"З Росією ми можемо підписати тільки її капітуляцію. Чим швидше вони це зроблять, тим більше буде користі для їхньої країни", - заявив Данилов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що ризики припинення мирних переговорів з Росією дуже високі.

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