Реально ефективними президент України вважає лише прямі переговори двох глав держав.

Президент Володимир Зеленський вважає, що ризики припинення мирних переговорів з Росією дуже високі.

"Ризики того, що повністю закриються будь-які розмови, дуже високі. Саме через ті наслідки, які Росія залишає після себе, де б вони не були, а вони приблизно однакові. Таке відчуття, що в них методичка по вбивству, і вони однаково діють у тих чи інших територіях, які ми деокуповуємо і бачимо", - розповів глава держави в інтерв'ю польським ЗМІ.

Він зазначив, що скільки б РФ не надсилала учасників переговорів, остаточне рішення все одно ухвалюватиме Володимир Путін. Саме тому реально ефективними будуть лише прямі переговори двох глав держав.

"Коли вони щось підтверджують, наприклад, обмін - я в це не вірю. Вони підтверджують якийсь цивільний обмін, а потім щось зірвалося. Один раз, другий, третій. Це говорить про те, що відповідальність має в них одна людина. І тому тільки прямі перемовини та прямі домовленості про щось будуть виконуватися. Ось це моя віра та остаточне розуміння всього цього процесу", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, президент розповів, що правоохоронці виявили масове поховання близько дев'яти сотень цивільних осіб на території Київської області, що перебувала під російською окупацією.

Коли відбудеться зустріч Зеленського та Путіна

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву турецької сторони про швидку зустріч президента України Володимира Зеленського та представника РФ Володимира Путіна. Він вважає, що такі переговори сьогодні не на часі.

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