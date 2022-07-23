У Харкові українські сили оборони готові до найжорсткіших протистоянь з російськими окупантами.

Російські загарбники не підійшли до Харкова ні на метр після того, як їх у травні відтіснили від міста.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"Ворог не підійшов до Харкова ні на метр ближче з того часу, як ЗСУ суттєво "відкинули" ворога. Ми готові до найжорсткіших протистоянь Росії. Це факт. Всі бійці ЗСУ, добровольці, інші бойові формування сьогодні - це концентрація військової еліти, яка надійно захищає українську Харківщину", - повідомив Синєгубов.

Ситуація на Харківщині:

15 травня 227-й батальйон 127-ї бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України міста Харкова витіснив російських окупантів та вийшов на ділянку державного кордону.

Відтоді окупанти не перестають завдавати ударів по Харківщині.

В ніч на 23 липня та вранці російські окупанти продовжили завдавати ударів по Харківщині.

У Харкові 23 липня ворог вдарив по Основ’янському району, по області "прильоти" фіксували у Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському районах. Відомо про 1 загиблого та 5 постраждалих.

Також 23 липня російські окупанти обстріляли університет імені Бекетова в Харкові.

Генштаб ЗСУ попередив, що на Харківщині російські війська намагаються завадити ЗСУ вийти до державного кордону.

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