Противник продовжує завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

На Харківщині російські війська намагаються завадити ЗСУ вийти до державного кордону.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування наших військ у бік Державного кордону України на півночі та північному сході Харківської області. На Харківському напрямку ворог активних дій не вів, здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Золочів, Питомник, Борщова, Лісне, Руські та Черкаські Тишки та Мосьпанове", - йдеться у повідомленні.

Противник продовжує завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

"На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На останньому ворог обстріляв село Миколаївка Чернігівської області", - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" зупинку громадського транспорту в Київському районі Харкова. За останніми даними, кількість загиблих в результаті ворожого обстрілу 21 липня зросла до чотирьох, поранено 25 осіб.

Крім того, з артилерії був обстріляний Салтівський район Харкова. Окупанти влучили у житловий будинок. Постраждали троє мирних жителів.

Вас також можуть зацікавити новини: