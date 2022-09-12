Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, також додав, що харчування у школах міста не буде, окупанти не збираються годувати дітей.

З усіх шкіл в Маріуполі російські окупанти забрали залишки українських підручників.

Про це у своєму Telegram-каналі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Новини "освіти". Прямо зараз місто прощається із залишками української освіти. Сьогодні по всіх школах у вантажівки забрали залишки українських підручників та їх транспортують в бік Новоазовська. За інформацією, все піде на переробку", - зазначив він.

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Андрющенко також додав, що харчування у школах не буде. Замість цього окупанти планують видавати батькам дітей крупи.

"Ніякого. Пільговим категоріям учнів 5-11 та учням 1-4 класу анонсовано замість шкільного харчування - пайок на місяць. Таке собі рішення. Замість гарячого обіду - пакет каші батькам", - написав радник мера.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що російські загарбники викрали фонтан, який українська влада мала встановити в Кальміуському районі Маріуполя. Згодом виявилося, що цей фонтант вивезли в окупований з 2014-го року Харцизьк.

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