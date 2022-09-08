Головний фонтан з театрального скверу також був викрадений.

Російські загарбники викрали фонтан, який українська влада мала встановити в Кальміуському районі Маріуполя, та привезли в окупований з 2014-го року Харцизьк.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Ми знайшли свій фонтан. Правда, поки не головний з театрального скверу. А подібний. Новий. Підготовлений до запуску весною перед відновленим басейном "Нептун" в Кальміуському районі. Нещодавно його, як і все вартісне і унікальне в Маріуполі, теж був тихесенько відправлено в ремонт вкрадено росіянами. Проте тепер – це черговий подарок окупантів Харцизську", – написав він та опублікував відповідне відео.

Відео дня

Андрющенко наголосив, що звісно, відчувається радість за дітей, що живуть в окупації, але обсяги викраденого в Маріуполі обурюють.

"Лють. Просто Лють", – резюмував він.

Зауважимо, Харцизьк, якому росіяни подарували викрадений фонтан, з 2014 року знаходиться під окупаційною в так званій "ДНР".

Раніше УНІАН повідомляв, що росіяни викрали з музеїв окупованого міста оригінали картин Куїнджі та Айвазовського, а також унікальні ікони.

Краєзнавчий та художній музеї залишилися без колекцій, які є культурним спадком Маріуполя та регіону, а самі установи знищили. Так само грабували нацисти у Другій світовій війні.

Також вкрали тролейбуси. Їх перефарбували в кольори партії "Єдина Росія" і планували запустити в Донецьку.

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