З весни в Україні з'явилось уп'ятеро більше мобілізованих, - німецький генерал

Крім того, на фронті змінилася ситуація із перевагою росіяни в артилерії.

З весни в Україні стало у п'ять разів більше мобілізованих. Крім того, зменшилася перевага росіян в артилерії, заявив керівник спеціального штабу з питань України у Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг, передає Tagesschau.

"Ми маємо уявлення про кількість українських призовників. І вона значно зросла з весни, а саме в п'ятизначному діапазоні", - заявив Фройдінг.

Німецький генерал переконує, що зараз українська армія також отримує більше боєприпасів, тому перевага російських військ в артилерії зменшилася - вона вже не така висока, як весною. Зараз, за словами Фройдінга, перевага РФ в артилерії зменшилася з восьми до одного до приблизно трьох до одного.

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Мобілізація в Україні - що потрібно знати сьогодні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України прогосувала за закон, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років.

Закон про мобілізацію набув чинності 18 травня. Він регулює багато нюансів військового обліку та мобілізації.

Даним законом було скасовано категорію обмежено придатних. Тепер є дві категорії: придатні і не придатні до служби. В результаті цього виникла ситуація, що чоловіки, які були визнані непридатними до служби в мирний час та обмежено придатними у воєнний час, тепер підлягають мобілізації. В той же час законодавство вже передбачало, що юнаки до 25 років, які в мирний час були визнані придатним до служби, не підлягають мобілізації у воєнний час.

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