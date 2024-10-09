"За" проголосувало 311 народних депутатів.

Верховна Рада України прогосувала за закон, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

"За" проголосувало 311 народних депутатів. В той же час не вирішено питання щодо демобілізації тих, хто раніше був мобілізований у віці до 25 років.

Оскільки від травня, коли набув чинності закон про мобілізацію, і були скасовано категорії осіб, "обмежено придатних у воєнний час", то було мобілізовано багато тих, хто раніше попадав під цю категорію - тобто, здорових однолітків до 25 років, відповідно до законодавства, не мобілізували, а ті, хто раніше були обмежено придатні, потрапили під мобілізацію. І багато юнаків від 18 до 25 років, свого часу визнаних "обмежено придатними", весь цей час мобілізували.

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Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні закон про звільнення від мобілізації українців до 25 років, які були раніше визнані обмежено придатними. Тоді за ухвалення в першому читанні законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України щодо проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку" (реєстраційний №11379д) проголосувало 295 народних депутатів.

Закон про мобілізацію набув чинності 18 травня. Він регулює багато нюансів військового обліку та мобілізації.

Даним законом було скасовано категорію обмежено придатних. Тепер є дві категорії: придатні і не придатні до служби. В результаті цього виникла ситуація, що чоловіки, які були визнані непридатними до служби в мирний час та обмежено придатними у воєнний час, тепер підлягають мобілізації. В той же час законодавство вже передбачало, що юнаки до 25 років, які в мирний час були визнані придатним до служби, не підлягають мобілізації у воєнний час.

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