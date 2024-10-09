Верховна Рада України прогосувала за закон, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.
"За" проголосувало 311 народних депутатів. В той же час не вирішено питання щодо демобілізації тих, хто раніше був мобілізований у віці до 25 років.
Оскільки від травня, коли набув чинності закон про мобілізацію, і були скасовано категорії осіб, "обмежено придатних у воєнний час", то було мобілізовано багато тих, хто раніше попадав під цю категорію - тобто, здорових однолітків до 25 років, відповідно до законодавства, не мобілізували, а ті, хто раніше були обмежено придатні, потрапили під мобілізацію. І багато юнаків від 18 до 25 років, свого часу визнаних "обмежено придатними", весь цей час мобілізували.
Мобілізація в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, 3 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні закон про звільнення від мобілізації українців до 25 років, які були раніше визнані обмежено придатними. Тоді за ухвалення в першому читанні законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України щодо проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку" (реєстраційний №11379д) проголосувало 295 народних депутатів.
Закон про мобілізацію набув чинності 18 травня. Він регулює багато нюансів військового обліку та мобілізації.
Даним законом було скасовано категорію обмежено придатних. Тепер є дві категорії: придатні і не придатні до служби. В результаті цього виникла ситуація, що чоловіки, які були визнані непридатними до служби в мирний час та обмежено придатними у воєнний час, тепер підлягають мобілізації. В той же час законодавство вже передбачало, що юнаки до 25 років, які в мирний час були визнані придатним до служби, не підлягають мобілізації у воєнний час.
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