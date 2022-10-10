Збройні сили РФ обстріляли Слов’янськ із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Внаслідок російського обстрілу Слов’янська загинули чотири людини і поранена 12-річна дитина.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу)", - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, збройні сили РФ обстріляли Слов’янськ із зенітно-ракетного комплексу С-300. Під приціл окупантів потрапив приватний сектор міста – четверо людей загинуло, двоє отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

"З-під завалів одного зі зруйнованих будинків рятувальники дістали тіла двох жінок та чоловіка. 12-річного хлопчика, який також перебував у цьому будинку, в момент обстрілу ударною хвилею винесло на вулицю, що врятувало йому життя. Наразі дитина з переломами ребер перебуває у лікарні", - зазначається у повідомленні.

Загалом пошкоджено шість житлових будинків та господарських споруд. На місці події продовжуються роботи з розчищення завалів.

Нагадаємо, про нічний обстріл міста повідомив керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

Окупація Донеччини: що варто знати

За кілька днів до повномашстабного вторгнення до України, 21 лютого 2022 року, Росія визнала "ДНР" як "незалежну державу". Росія декламувала, що "ДНР" визнано в кордонах області, та заявляла про плани захопити регіон повністю.

Ворог сподівався захопили область в червні, потім – у вересні, утім йому не вдалося. До початку контрнаступу ЗСУ, Україна контролювала 45% території області. Вже станом на 26 вересня – 50% території.

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