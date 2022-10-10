Внаслідок російського обстрілу Слов’янська загинули чотири людини і поранена 12-річна дитина.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу)", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, збройні сили РФ обстріляли Слов’янськ із зенітно-ракетного комплексу С-300. Під приціл окупантів потрапив приватний сектор міста – четверо людей загинуло, двоє отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.
"З-під завалів одного зі зруйнованих будинків рятувальники дістали тіла двох жінок та чоловіка. 12-річного хлопчика, який також перебував у цьому будинку, в момент обстрілу ударною хвилею винесло на вулицю, що врятувало йому життя. Наразі дитина з переломами ребер перебуває у лікарні", - зазначається у повідомленні.
Загалом пошкоджено шість житлових будинків та господарських споруд. На місці події продовжуються роботи з розчищення завалів.
Нагадаємо, про нічний обстріл міста повідомив керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.
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