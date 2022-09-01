Представник ЗСУ зазначив, що росіяни намагаються відновити наступ на Донецькому напрямку.

Окупанти пересунули крайній термін захоплення Донецької області. Тепер вийти на адміністративні кордони вони планують до 15 Вересня.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова в ході брифінгу.

За його словами, загарбники утримують окуповані райони Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. При цьому Громов вказав, що росіяни намагаються створити умови для відновлення наступу.

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"Російські окупаційні війська в черговий раз коригують свої плани і дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області до 15 вересня", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що окупанти спочатку заявляли про плани захопити Донецьку область до кінця серпня.

Як раніше повідомляв УНІАН, добровольчі батальйони, що входять до складу го армійського корпусу РФ, найімовірніше, будуть перекинуті на донецький напрямок і на ПІВДЕНЬ для відновлення наступу.

30 Серпня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти посилюють угруповання військ на Донецькому напрямку. З декількох напрямків одночасно загарбники намагаються встановити контроль над населеним пунктом Кодема, тривають бої.

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