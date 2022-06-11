Як йдеться у сюжеті, потяги з Херсона возять лише вкрадене та підмогу для окупаційних військ.

Життя в окупації та незрозумілі правила росіян. Це - чергова історія з Херсона. Про те, як змінилося місто і як його жителі чинять супротив окупантам, - матеріал для сюжету зняла місцева дівчина Анастасія.

На в'їзді до міста - стоп-контроль. Раніше тут перевіряли лише чоловіків та розглядали їхні тату. Та тепер кожна жінка має показати документи та відповісти окупантам на запитання, йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

Як розповідає дівчина, росіян у місті стає дедалі більше. В окупантів тепер - свої правила: у колишньому кінотеатрі супермаркет. Місто другий тиждень без зв'язку. Російські сім-карти продають з авто просто на вулиці. З банківських карток за попереднім записом можна зняти лише 3 тисячі гривень. Незважаючи на всі спроби росіян, переходу на рублі у Херсоні не сталося.

Рашисти у місті шукають портрети Бандери й руйнують українські пам'ятки. Замість портретів Героїв Небесної сотні у Херсоні розвісили фото його "освободителей".

Як йдеться у сюжеті, потяги звідси возять лише вкрадене та підмогу для окупаційних військ. Тут не курсують навіть приміські електрички.

Раніше високопоставлений український військовий чиновник розповів, що партизани, до складу яких входять цивільні чи колишні солдати, надали інформацію, яка сприяла атаці ЗСУ на дві російські бази на Херсонщині.

Нагадаємо, бої за Херсон розпочалися після повномасштабного вторгнення РФ до України 24 лютого 2022 року. Наступ російських сил на Херсон відбувався з півдня, зі сторони Кримського півострова.

1 березня росіяни прорвалися в Херсон за допомогою бронетранспортерів. 2 березня 2022 року Херсон майже повністю перейшов під контроль ЗС Росії.

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