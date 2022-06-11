Партизанські розвідники скерували артилерійські удари по двох російських базах в окупованій Херсонській області, у результаті чого загинули десятки ворожих солдатів.

Українські партизани у тилу ворожих російських окупантів допомагають ЗСУ наносити смертельні удари. За словами високопоставленого українського військового чиновника, партизани, до складу яких входять цивільні чи колишні солдати, надали інформацію, яка сприяла атаці ЗСУ на дві російські бази на Херсонщині.

Про це йдеться на сайті The New York Times.

"Попри те, що нестача зброї, боєприпасів та обладнання заважає українським військовим, партизани допомагають українським силам наносити смертельні удари по підконтрольній Росії території навіть у районах, де це небезпечно, а іноді й неможливо. Цього тижня партизанські розвідники скерували артилерійські удари по двох російських базах в окупованій Херсонській області, у результаті чого загинули десятки ворожих солдатів, повідомив високопоставлений український військовий чиновник", – пише видання.

На цьому тижні українські розвідники підійшли до об’єкта російської армії в селі Чкалове і виявили на базі багато іноземних бійців, а також російських солдатів і важке озброєння. ЗСУ обстріляли базу снарядами, вбивши десятки бійців.

Пізніше того ж дня розвідники скерували чергову артилерійську атаку, цього разу на курортний комплекс у Старій Збурівці, біля гирла річки Дніпро, вбивши десятки російських солдатів, у тому числі двох генералів, йдеться в публікації.

За словами джерела, кількість загиблих під час удару, очевидно, була настільки високою (снаряди влучили в склад з боєприпасами), що виклик вибух і пожежа, яка горіла шість годин.

Військовий чиновник розповів, що перед нападом партизани підійшли до деяких іноземних бійців і, спробувавши з ними поговорити, припустили, що вони араби. Іноземні бойовики, схоже, жили в наметах поблизу будинків, окупованих російськими військами, і, ймовірно, були частиною контингенту сирійських військ, які прибули до Росії три тижні тому.

Нагадаємо, українська авіація на Херсонщині вдарила по опорному пункту і понтонній переправі ворогів. За результатами авіаударів та виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань знищено 33 окупанти.

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