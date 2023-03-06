Ворог не припиняє спробу штурмувати Бахмут та навколишні населені пункти.

За добу окупанти завдали 4 ракетних та 27 авіаударів, а також здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ по території України. На Бахмутському напрямку противник не припиняє спроб окупувати місто. Раніше стало відомо, на якій ділянці фронту Росія може спробувати провести наступ.

Як йдеться у ранковому звіті Генштабу ЗСУ у Facebook, наразі на території України зберігається висока ймовірність ракетного удару з боку РФ.

"Протягом минулої доби противник завдав 27 авіаційних та 4 ракетних удари. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання Росією подальших ракетних ударів є високоймовірною по всій території України", - йдеться у повідомленні.

Тим часом на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії райони 2-х населених пунктів Сумської області та райони 7-ми населених пунктів на Харківщині.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли 4-х населених пунктів Харківської області, а також 4-х населених пунктів та Серебрянське лісництво Луганської області та 3-х на Донеччині.

У Генштабі наголосили, що на Бахмутському напрямку противник не припиняє спроб штурмувати місто Бахмут та навколишні населені пункти. Обстрілював Бахмут та ще 14 населених пунктів Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти провели безрезультатні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Сєверне, Побєда та Мар'їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них - Веселе, Авдіївка, Водяне, Бердичі, Первомайське, Красногорівка та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Вогневого впливу зазнали понад 40 населених пунктів. Є жертви серед цивільного населення та пошкодження цивільної інфраструктури.

Поточна ситуація на фронті - де війська РФ завдають найбільших атак

Нагадаємо, що за словами речника Східного угруповання Збройних сил України Сергія Череватого, наразі ворог активізував наступальні дії в Луганській області. Станом на вечір 5 березня, активні бої точаться біля Кремінної - там активність армії РФ навіть більша, ніж на Бахмутському напрямку.

Також він уточнив, що сили ЗСУ стійко тримають оборону міста Бахмут (Донецька область): втрати російських окупантів дуже великі, а в українських військових є можливість поповнювати власні запаси боєприпасів, що створює труднощі для росіян.

Тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни ISW кажуть, що Україна, ймовірно, прийме рішення про контрольоване відведення військ у Бахмуті. Головна тактика бійців ЗСУ в обороні міста - максимально знищити техніку та живу силу росіян.

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