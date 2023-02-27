За добу наступальні дії на цій ділянці фронту посилились.

Окупанти максимально зосередили свої зусилля на захопленні Бахмутського напрямку: за добу наступальні дії на цій ділянці фронту посилились, однак ЗСУ тримають удар. Як відомо, саме під Бахмутом ворожа армія застосовує "божевільну" тактику та щоденно жертвує сотнями своїх людей.

За даними ранкового зведення Генштабу України в Facebook, всього за добу українські військові відбили 81 ворожу атаку. Противник постійно веде повітряну розвідку для коригування своїх ударів.

"Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі констатують, що ворог намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення. Також противник постійно веде повітряну розвідку для коригування своїх ударів.

Тим часом на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник і надалі зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 2-х населених пунктів Чернігівської області; 6-ти Сумської області, а також 13-ти Харківської області.

"Неподалік Попівки Сумської області та Червоної Зорі ворог застосував БпЛА з бойовим навантаженням", - наголосили у Генштабі.

Тим часом на Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах 5-ти населених пунктів. Ворожі артилерійські обстріли зафіксовано у понад 25 населених пунктах.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив без успіху наступальні дії поблизу населених пунктів Дубово-Василівка, Ягідне, Бахмут, Іванівське та Північне Донецької області. Обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Вугледар. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів, зокрема Новобахмутівки, Авдіївки, Ласточкиного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледару та Времівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали райони 27 населених пунктів.

Успіхи ЗСУ на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, що у неділю, 26 лютого, українські військові відзначилися особливими успіхами в Авдіївці (Донецька область): бійці110-ї окремої механізованої бригади знищили російський ворожий літак.

Пізніше інформацію про це підтвердив президент України Володимир Зеленський. Він пообіцяв, що згодом "вся Україна буде вільною".

Наразі ЗСУ продовжують вести запеклі бої з окупантами: основні бойові дії в Донецький області ведуться на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Ці міста майже повністю знищені в результаті російських обстрілів.

Вас також можуть зацікавити новини: